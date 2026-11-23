БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку проходит Азербайджано-итальянский бизнес-форум.

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend с мероприятия, форум организован при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и вице-премьера, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

В мероприятии принимают участие представители государственных структур и деловых кругов обеих стран. В рамках форума предусмотрено проведение пленарного заседания, тематических сессий, а также двусторонних встреч представителей деловых кругов в формате B2B.

Основная цель бизнес-форума - обсуждение возможностей расширения экономического и промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

В центре внимания будут вопросы сотрудничества в сферах энергетики, в том числе нефтегазовой отрасли и возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, логистики и строительства, высокотехнологичной промышленности, искусственного интеллекта и новых технологий, а также критически важных видов сырья.

Кроме того, будут обсуждаться применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, развитие центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем, а также трансфер технологий в производство, логистику, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс.

На форуме также планируется рассмотреть перспективы сотрудничества в сферах туризма, экспортно ориентированных услуг, фармацевтики и металлургии, в частности производства стали и алюминия.

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