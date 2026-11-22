БАКУ/Trend/ - В седьмом месяце текущего иранского года (23 сентября — 22 октября 2026 года) точечная инфляция в провинции Гум, расположенной в центральной части Ирана, выросла на 86,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября — 22 октября 2025 года).

Согласно расчетам Trend на основе статистических данных Статистического центра Ирана, в седьмом месяце индекс потребительских цен в провинции Гум составил 747,9.

В отчетном месяце точечная инфляция в провинции Гум в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 104,9%, а в сфере непродовольственных товаров и услуг — 76,3%.

В указанном периоде месячная инфляция в провинции Гум составила 4,9% по сравнению с шестым месяцем (23 августа — 22 сентября 2026 года).

В седьмом месяце месячная инфляция в провинции Гум в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 3,2%, а в сфере непродовольственных товаров и услуг — 6,1%.

По итогам седьмого месяца годовая инфляция (23 октября 2025 года — 22 октября 2026 года) составила 73,6% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (22 октября 2024 года — 22 октября 2025 года).

По итогам седьмого месяца годовая инфляция в провинции Гум в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 99,3%, а в сфере непродовольственных товаров и услуг — 59,7%.

Отметим, что в Иране статистику об уровне инфляции публикуют как Центральный банк, так и Статистический центр. Показатели инфляции в их статистических данных могут различаться.

Добавим, что в седьмом месяце точечная инфляция в Иране выросла на 88,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.