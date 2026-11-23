«AzInTelecom», одна из ведущих технологических компаний Азербайджана, и расположенная в ОАЭ компания «Presight» (входит в группу G42), специализирующаяся на прикладном искусственном интеллекте и интеллектуальных системах, подписали Меморандум о сотрудничестве.

В рамках меморандума «Presight» планирует активно сотрудничать с «AzInTelecom» в целях расширения присутствия «SİMA İmza» в различных странах, используя широкую партнёрскую сеть и международные возможности компании.

Данное сотрудничество имеет стратегическое значение для поддержки выхода цифровой подписи SİMA, разработанной азербайджанскими инженерами, на глобальные рынки, а также способствует повышению узнаваемости цифровых решений Азербайджана на международном уровне.

Подписание Меморандума о сотрудничестве также свидетельствует о растущем интересе к биометрическим решениям SİMA, возможностям интеграции и удобству пользовательского опыта не только в Азербайджане, но и за его пределами.

«AzInTelecom» намерен и в дальнейшем развивать деятельность, направленную на продвижение своих инновационных продуктов на глобальном рынке и расширение международного партнёрства.

О «SİMA İmza»

Цифровая подпись нового поколения SİMA была создана в 2022 году ООО «AzInTelecom», входящим в AZCON Holding. Для получения цифровой подписи не требуется посещать центры клиентского обслуживания — достаточно скачать мобильное приложение «SİMA İmza» на смартфон и пройти однократную регистрацию. На сегодняшний день число загрузок приложения превысило 7 миллионов.