БАКУ/Trend/ - Unioncamere готова превратить контакты с Азербайджаном в долгосрочные промышленные партнерства.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал руководитель направления по интернационализации Unioncamere Пьетро Инфанте на азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку.

Он отметил, что Unioncamere и итальянская система торгово-промышленных палат оказывают поддержку компаниям при выходе на азербайджанский рынок и расширении присутствия в стране: “Эта работа включает анализ экспортного потенциала и возможностей, техническую помощь для увеличения торговых потоков и развития экономических партнерств, организацию деловых встреч с азербайджанскими компаниями и поддержку международной деятельности предприятий”.

По его словам, Unioncamere координирует сеть из 60 итальянских торгово-промышленных палат, а также работает через агентство по интернационализации Promos Italia, которое реализовывало проекты в Азербайджане, в том числе в рамках программы EU4Business.

Инфанте сообщил, что в эту сеть входит Итало-азербайджанская торговая палата Itazercom, расположенная в Баку.

"Сегодня я хотел бы предложить изменить подход: выйти за рамки традиционных торговых партнерств и модели, основанной исключительно на импорте и экспорте, и развивать совместные предприятия, промышленные партнерства и соглашения о передаче технологий, которые позволят укрепить цепочки создания стоимости в наших странах. Перспективными направлениями сотрудничества являются энергетические технологии, передовое производство, агропромышленный комплекс, в частности переработка продуктов питания, инфраструктура и логистика. Азербайджан также представляет интерес как стратегический партнер для рынков Кавказа и Центральной Азии", - сказал он.

Он добавил, что сегодня Итало-азербайджанская торговая палата Itazercom подпишет соглашение с SIMEST, а также соглашение между Baku Steel Company и двумя итальянскими предприятиями.

"Мы готовы превратить сегодняшние контакты в прочные и долгосрочные промышленные партнерства", – сказал Инфанте.