БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) совокупные доходы провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 октября 2025 года).

Как сообщает Министерство экономических дел и финансов Ирана, об этом заявил генеральный директор управления министерства по провинции Хузестан Омид Ахмади.

"За семь месяцев налоговые (прямые и косвенные) и прочие доходы провинции Хузестан составили около 574 триллионов риалов (примерно 296 миллионов долларов)", — сообщил он.

По словам Ахмади, за семь месяцев было обеспечено поступление 71% от запланированного объема доходов провинции.

Представитель управления добавил, что за указанный период налоговые поступления составили около 540 триллионов риалов (примерно 279 миллионов долларов), что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ахмади сообщил, что за семь месяцев прочие доходы провинции Хузестан составили 33,9 триллиона риалов (примерно 17,5 миллиона долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 129%.

Согласно анализу Trend, проведенному на основе информации Министерства экономических дел и финансов Ирана, в прошлом иранском году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) совокупные доходы провинции Хузестан составили 680 триллионов риалов (примерно 381 миллион долларов). По сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 года – 20 марта 2025 года) этот показатель вырос на 44%. Доля провинции Хузестан в совокупных налоговых поступлениях страны составила 4,7%.

Доля провинции Хузестан в ВВП с учетом добычи сырой нефти составляет 14%, а без учета добычи сырой нефти — 5,7%.