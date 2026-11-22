БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2026 года из Азербайджана в Исламскую Республику Иран было экспортировано 36,571 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 1,039 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного комитета статистики Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспорт электроэнергии в Иран увеличился как в стоимостном, так и в количественном выражении на 52,8 процента. В денежном выражении рост составил 359 тысяч долларов США, а в физическом - 12,632 миллиона кВт·ч.

В то же время за первые девять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал из Ирана 28,541 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 811 тысяч долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился в стоимостном выражении на 192 тысячи долларов США, или 31 процент, а в количественном - на 6,746 миллиона кВт·ч, или 30,9 процента.

В январе-сентябре 2026 года Азербайджан экспортировал электроэнергию в три страны - Россию, Грузию и Иран. Общий объем экспорта составил 341,135 миллиона кВт·ч, а его стоимость - 17,603 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии из Азербайджана сократился в стоимостном выражении на 36,234 миллиона долларов США, или в 3,1 раза, а в количественном - на 599,357 миллиона кВт·ч, или в 2,8 раза.

За первые девять месяцев текущего года Азербайджан также импортировал электроэнергию из России, Грузии и Ирана. Объем импорта составил 161,042 миллиона кВт·ч на сумму 7,886 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в стоимостном выражении на 1,966 миллиона долларов США, или 33,2 процента, а в количественном - на 26,508 миллиона кВт·ч, или 19,7 процента.

Согласно последним данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в январе-сентябре 2026 года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром было произведено продукции и оказано услуг на сумму 2 миллиарда 627,8 миллиона манатов.

За отчетный период общий объем производства электроэнергии составил 20 миллиардов 29,6 миллиона кВт·ч, что на 2,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Основная часть электроэнергии была произведена на тепловых электростанциях. За девять месяцев их выработка составила 15 миллиардов 170,3 миллиона кВт·ч, что на 9,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем на гидроэлектростанциях наблюдался рост производства. В январе-сентябре они выработали 2 миллиарда 739,5 миллиона кВт·ч электроэнергии - на 15 процентов больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Наиболее значительный рост был зафиксирован на ветровых электростанциях. За отчетный период объем выработки электроэнергии на них составил 841,3 миллиона кВт·ч, увеличившись в 27,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рост производства продолжился и на солнечных электростанциях. В январе-сентябре они выработали 533,2 миллиона кВт·ч электроэнергии, что на 10,1 процента больше в годовом выражении.

Кроме того, объем производства электроэнергии на электростанциях, работающих на биомассе и путем сжигания отходов, составил 168,2 миллиона кВт·ч. Это на 5,8 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Таким образом, снижение общего объема производства электроэнергии было обусловлено главным образом сокращением выработки на тепловых электростанциях. При этом производство электроэнергии на гидро-, ветровых и солнечных электростанциях, а также на объектах, использующих биомассу, увеличилось.

Также были обнародованы показатели производства в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов. В январе-сентябре 2026 года в этом секторе было произведено продукции и оказано услуг на сумму 511,5 миллиона манатов.

За отчетный период объем очистки и распределения воды, являющийся одним из основных физических показателей водоснабжения населения и других потребителей, составил 506,4 миллиона кубометров. Это на 4,8 процента больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.