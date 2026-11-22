БАКУ /Trend/ - Узбекистан и турецкая компания YDA Group обсудили возможности сотрудничества в реализации совместных инфраструктурных проектов в области образования и здравоохранения.

Об этом сообщили в министерстве экономики и финансов Узбекистана.

Согласно информации, переговоры прошли 19 ноября между заместителем премьер-министра — министром экономики и финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым и заместителем председателя совета директоров, генеральным исполнительным директором YDA Group Джунейтом Арсланом.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы расширения взаимовыгодного партнерства, дальнейшего развития уже существующих направлений взаимодействия, а также подготовки новых инициатив на основе механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Основной акцент был сделан на развитии современной инфраструктуры в сферах образования и здравоохранения, привлечении частного капитала, а также применении международного опыта и эффективных моделей управления.

Кроме того, участники встречи обсудили совместную разработку перспективных проектов и определение оптимальных механизмов их реализации.

YDA Group является турецкой многопрофильной компанией, специализирующейся, в частности, на строительстве современных медицинских комплексов и развитии инфраструктуры образовательных учреждений.

Согласно информации министерства, компания также участвует в реализации инфраструктурных проектов в Казахстане, Албании и ряде других государств.

По итогам переговоров стороны выразили готовность продолжить обсуждение перспективных инициатив и изучить дополнительные возможности для расширения сотрудничества.