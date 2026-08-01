Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ с Днем азербайджанского языка (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман поздравил азербайджанский народ по случаю отмечаемого 1 Августа Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.

Соответствующее видеопоздравление дипломат опубликовал на своей странице в соцсети.

«Азербайджанский язык — это ценное наследие, которое из поколения в поколение передает богатую историю, культуру и национальную идентичность вашего народа. Отмечая эту знаменательную дату, я уверен, что азербайджанский язык и литература продолжат оставаться источником вдохновения и для будущих поколений», — говорится в поздравлении.