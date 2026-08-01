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Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ с Днем азербайджанского языка (ВИДЕО)

Общество Новость 1 августа 2026 13:14 (UTC +04:00)
Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ с Днем азербайджанского языка (ВИДЕО)
Фото: Duncan Norman/X
Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
Корреспондент по социальной тематике Все материалы

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман поздравил азербайджанский народ по случаю отмечаемого 1 Августа Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.

Соответствующее видеопоздравление дипломат опубликовал на своей странице в соцсети.

«Азербайджанский язык — это ценное наследие, которое из поколения в поколение передает богатую историю, культуру и национальную идентичность вашего народа. Отмечая эту знаменательную дату, я уверен, что азербайджанский язык и литература продолжат оставаться источником вдохновения и для будущих поколений», — говорится в поздравлении.

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