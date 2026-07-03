Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения продолжает
реализацию мероприятий, направленных на расширение доступа
населения, проживающего на освобожденных от оккупации территориях,
к качественной и специализированной медицинской помощи.
Информацию об этом распространила пресс-служба министерства
здравоохранения Азербайджана.
В рамках Государственной программы «Великое возвращение»
очередная выездная акция медицинского обследования была
организована в городе Ханкенди. Акция проведена с участием
специалистов Научно-исследовательского института травматологии и
ортопедии министерства здравоохранения.