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Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)

Общество Новость 3 июля 2026 13:56 (UTC +04:00)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
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БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения продолжает реализацию мероприятий, направленных на расширение доступа населения, проживающего на освобожденных от оккупации территориях, к качественной и специализированной медицинской помощи.

Информацию об этом распространила пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

В рамках Государственной программы «Великое возвращение» очередная выездная акция медицинского обследования была организована в городе Ханкенди. Акция проведена с участием специалистов Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии министерства здравоохранения.

В рамках акции около 80 жителей Ханкенди получили консультации врачей различных специальностей и воспользовались медицинскими услугами.

В ходе выездной медицинской акции жители города были осмотрены врачами-травматологами-ортопедами, физиотерапевтами, педиатром и врачом-инфекционистом. В рамках обследований проводилась диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата, патологий костей и суставов, проблем позвоночника, посттравматических состояний, оценка состояния здоровья детей, а также диагностика инфекционных заболеваний.

По результатам обследований гражданам были даны индивидуальные медицинские рекомендации с учетом состояния их здоровья, а при необходимости оказана первичная медицинская помощь. Физиотерапевты также предоставили рекомендации по проведению реабилитационных мероприятий и восстановлению двигательных функций.

Выездные медицинские акции, проводимые министерством здравоохранения, направлены на охрану здоровья населения, проживающего на освобожденных от оккупации территориях, раннее выявление заболеваний, повышение доступности специализированной медицинской помощи, а также укрепление социальной составляющей процесса «Великого возвращения».

Министерство здравоохранения и впредь будет последовательно проводить выездные медицинские обследования и просветительские мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни.

Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)
Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Ханкенди (ФОТО)

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