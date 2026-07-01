В минздраве Азербайджана состоялась встреча со спецпосланником Генерального секретаря ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения состоялась встреча
с делегацией во главе со Специальным посланником Генерального
секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жаном
Тодтом, находящимся с визитом в нашей стране.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения
Азербайджана.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных
происшествий, совершенствования системы оказания экстренной
медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП, а также
перспектив развития международного сотрудничества в данной
сфере.