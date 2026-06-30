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Граждане Азербайджана и Армении смогут предоставлять анонимную информацию о пропавших без вести

Общество Новость 30 июня 2026 12:53 (UTC +04:00)
Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
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БАКУ /Trend/ - Для граждан Азербайджана и Армении будет создана возможность предоставления информации о пропавших без вести лицах, а также о местах их захоронения в конфиденциальном порядке (анонимно).

Об этом заявил заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджана, секретарь Государственной комиссии Шарафат Гасанов, выступая на международной конференции на тему «Современные подходы к решению вопроса пропавших без вести и усиление сотрудничества», проводимой в Баку в рамках сотрудничества с Международной комиссией по пропавшим без вести (ICMP), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, ICMP разработана специальная система, располагающая электронной базой данных.

«Предоставленная информация будет использоваться исключительно в гуманитарных целях, и предоставившее её лицо ни в коем случае не будет нести ответственность. Цель состоит в том, чтобы внести вклад в выяснение судьбы пропавших без вести», — отметил Ш. Гасанов.

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