До конца года Азербайджан произведет свою первую ветеринарную вакцину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые планируется начать производство местной ветеринарной вакцины до конца текущего года. Речь идет о вакцинах против бешенства, которые будут полностью азербайджанского производства.

Об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли в совместном интервью АМИ Trend и телеканалу «Хазар ТВ».

По его словам, эти вакцины под названием «Rabisafe» производятся на производственном предприятии Института продовольственной безопасности в Губе:

«Начиная со следующего года Азербайджан будет проводить вакцинацию против бешенства как среди диких, так и среди домашних животных с использованием препаратов собственного производства. С этой целью вакцинация будет осуществляться, в частности, с помощью приманок для диких животных. Поскольку производимые вакцины полностью соответствуют международным стандартам, в будущем планируется также их экспорт в другие страны».

Председатель также сообщил, что в будущем планируется производство других препаратов для животноводства и птицеводства.

Гошгар Тахмазли отметил, что одним из важнейших мероприятий, запланированных на предстоящий период, является создание зон, свободных от ящура, на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыванской Автономной Республике:

«Если мы достигнем этой цели, то после проведения противоящурной вакцинации в хозяйствах, зарегистрированных в этих зонах, станет возможным экспорт производимой животноводческой продукции в различные страны мира».

Отметим, что интервью с председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли будет опубликовано 30 июня в 20:00 на Trend и «Хазар ТВ».