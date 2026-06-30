В Баку прошла международная конференция по вопросам без вести пропавших (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках сотрудничества с Международной комиссией по пропавшим без вести (ICMP) прошла международная конференция на тему «Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении вопроса пропавших без вести лиц», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Выступивший на конференции заместитель главы Службы государственной безопасности, секретарь Госкомиссии Шарафат Гасанов сообщил, что 4 010 человек зарегистрированы как пропавшие без вести в результате военной агрессии Армении. Он отметил, что в ходе поисковых и эксгумационных работ, проведенных на освобожденных от оккупации территориях, было обнаружено 32 массовых захоронения, личности 327 человек были установлены методом генетических исследований, и сотрудничество с ICMP в этом направлении продолжается.

Замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов подчеркнул, что вопрос пропавших без вести лиц является одним из основных условий обеспечения устойчивого мира. Он заявил, что Азербайджан остается приверженным гуманитарным принципам, и начиная с 2020 года передал армянской стороне останки более 2 тысяч военнослужащих. Он также отметил, что Бакинский диалог превратился в важную платформу для международного гуманитарного сотрудничества.

Гендиректор ICMP Кэтрин Бомбергер положительно оценила развитие отношений между Азербайджаном и Арменией и прогресс, достигнутый на пути к миру. Она подчеркнула, что координация между госструктурами, совершенствование законодательства и защита прав семей пропавших без вести являются ключевыми факторами в решении этой проблемы.

Начальник Главного военно-медицинского управления СГБ Руфат Алиев сообщил, что в Центре генетических исследований на сегодня осуществлена идентификация 327 пропавших без вести лиц. По его словам, возможности лаборатории, функционирующей в соответствии с международными стандартами, и сотрудничество с ICMP повышают эффективность процесса идентификации.

Директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Адалят Гасанов, в свою очередь, довел до внимания, что судебно-медицинская экспертиза человеческих останков, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях, проводится в соответствии с международными стандартами. В ближайшее время планируется создание отдела судебной антропологии, а в последующие дни останки еще нескольких пропавших без вести лиц будут переданы их семьям. Он отметил, что к настоящему времени в ходе экспертизы костных останков, принадлежащих 454 лицам, были взяты образцы костей и зубов и направлены в Центр генетических исследований Службы государственной безопасности для идентификации личности на основе ДНК.

В рамках конференции были обсуждены вопросы поиска пропавших без вести лиц, генетической идентификации, судебно-медицинской экспертизы, норм международного права и проделанная работа в направлении укрепления межгосударственного сотрудничества, а также подчеркнута важность расширения обмена опытом в этой сфере.

10:25

БАКУ /Trend/ - Во дворце Гюлистан при сотрудничестве с Международной комиссией по пропавшим без вести (ICMP) проводится международная конференция на тему «Современные подходы к решению проблемы без вести пропавших и усиление сотрудничества».

Конференция организована Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, сообщает корреспондент Trend.

На мероприятии запланированы выступления заместителя начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, генерал-лейтенанта Шарафата Гасанова, секретаря Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководителя Рабочей группы Газанфара Ахмедова, заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнура Мамедова, генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер, начальника Главного управления военно-медицинской службы Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Руфата Алиева, директора Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Адалята Гасанова, директора Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархада Гулиева и депутата Милли Меджлиса Захида Оруджа.