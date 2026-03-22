Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место в командном зачете на международном турнире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В немецком Бремене завершился международный турнир серии «Мастерс» по дзюдо.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в заключительный день соревнований отличилась молодёжная сборная Азербайджана, выступавшая в возрастной категории до 21 года. Национальная команда страны завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей, заняв первое место в командном зачёте турнира.

Джасур Ибадлы (-81 кг), Сулейман Шукюров (-90 кг) и Рамазан Ахмедов (+100 кг) завоевали золотые медали. Айхан Мирзазаде (-60 кг) и Али Газимаммадов (-90 кг) завоевали серебряные медали.

Бронзовые медали завоевали Салим Султанов (-73 кг), Мехди Аббасов (-81 кг), Роман Гараев (-81 кг), Давуд Намазлы (-100 кг), Видад Алиев (-100 кг), Эльдар Алиев (+100 кг) и Субхан Ахундов (+100 кг).

Отметим, что накануне сборная Азербайджана среди юношей (U-18) также завершила соревнования на первом месте, завоевав 4 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей.