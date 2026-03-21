Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире "Большого шлема"

БАКУ /Trend/ - В столице Грузии Тблиси начался турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Trend, команда Азербайджана завоевала одну медаль в первый день соревнований.

Туран Байрамов, выступавший в весовой категории до 66 кг, одержал победу иппоном над спортсменами из Франции, России, Германии, Финляндии и Грузии и вышел в финал.

Азербайджанский дзюдоист, проигравший в финале казахстанцу Нурканату Серикбаеву, завоевал серебряную медаль.

Этот результат стал первой медалью «Большого шлема» для 23-летнего спортсмена в новой весовой категории и четвертой в его карьере в целом.