Креативная индустрия в глобальном масштабе (ФОТО)

Последние глобальные оценки показывают, что креативная экономика формирует примерно 6–7% мирового ВВП. Согласно отчёту Creative Economy Outlook, доля креативной экономики по странам варьируется от 0,5% до 7,3% в зависимости от уровня развития и охвата творческих секторов. Рыночные исследования свидетельствуют, что в 2024 году мировые креативные индустрии создали экономическую стоимость порядка 3 трлн долларов США, а по прогнозам этот показатель превысит 4,2 трлн долларов в начале 2030-х годов. На фоне растущего спроса на креативные услуги доля этого сектора может приблизиться к 10% мирового ВВП к 2030 году.

Одним из ключевых направлений креативной индустрии является CultTech. В Азербайджане CulTech — одно из инновационных направлений, находящихся в фокусе внимания Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Созданный при поддержке Министерства Центр развития культурных и креативных индустрий уже четвёртый поток поддерживает стартапы, подающие заявки по направлению CulTech. Так, четвёртая когорта Программы инкубации CulTech, реализуемой при организационной поддержке компании SUP VC и на базе Креативного центра, благодаря динамичному развитию и практическим результатам стала заметным событием в экосистеме креативных индустрий страны. CulTech в Азербайджане впервые сформировался как инновационная модель, объединяющая на одной платформе молодёжь, работающую в сферах дизайна, культуры, кино, музыки, игровой индустрии, цифрового искусства и креативных технологий. Сегодня программа создаёт истории успеха, привлекающие внимание как в стране, так и в регионе и на глобальном уровне.

Презентация стартапов и публичное признание

Деятельность стартапов четвёртой когорты демонстрировалась не только в рамках инкубации, но и на различных креативных и инновационных мероприятиях: Inmerge Summit, BAKU ID, STEAM Azerbaijan Festival, а также на мероприятии Nargiz Magazine “Force of Love”. На этих платформах стартапы CulTech представили свои продукты локальной и международной аудитории, получив новые возможности для сотрудничества и привлечения потенциальных инвесторов.

В рамках программы 4 стартапа получили сертификаты стартапа, а 2 — гранты.

Участники CulTech прошли интенсивное менторство у местных и зарубежных экспертов по следующим направлениям: развитие продукта, построение креативной бизнес-модели, стратегия выхода на глобальные рынки, интеграция культуры и технологий, брендинг и создание контента. Участие специалистов из Турции, Эстонии, Саудовской Аравии, Казахстана, Марокко, ОАЭ и ряда других стран предоставило выпускникам широкий региональный и международный взгляд.

Программа CulTech также познакомила тысячи молодых людей с быстро развивающимися областями креативных индустрий благодаря сериям семинаров, организованных в ведущих университетах страны — АДА, UNEC, ADNSU и UFAZ. Часть слушателей позже присоединилась к инкубационным командам, получив практический опыт в реальных проектах.

Планы CulTech на будущее

Экосистема CulTech в 2025–2026 годах ставит перед собой реализацию масштабных целей: внедрение модели C-HUB в странах ОИС, расширение кластеров CulTech–GameTech–Animation, проведение региональных CulTech Roadshow, участие выпускников CulTech в международных выставках и фестивалях, создание площадок для прямых встреч с зарубежными инвесторами.

Желающие принять участие во всех мероприятиях CulTech, организуемых в рамках Недели творчества ОИС Баку 2025, могут зарегистрироваться по ссылке: week.creative.az