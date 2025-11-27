Опера "Асли и Керем" представлена зрителям с новой исполнительницей роли Асли (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Труппа Театра оперы и балета выступила с очередным представлением в рамках 140-летнего юбилея великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Trend, 26 ноября в Оперной студии была показана опера «Асли и Керем», являющаяся одним из ценных образцов национального оперного искусства Азербайджана.

Хотя с момента первой постановки 18 мая 1912 года прошло 113 лет, произведение и сегодня пользуется большой любовью публики и входит в число произведений с долгой и интересной сценической судьбой.

Обратившись к теме «Асли и Керем», Узеир Гаджибейли использовал новый источник для сюжетов своих произведений – народные эпосы и ашугскую музыку.

В этом спектакле партию Асли впервые исполнила молодая солистка Театра оперы и балета Гюльзар Фараджова. Ее партнером в партии Керема стал заслуженный артист Эльнур Зейналов. В опере также участвовали Талех Яхьяев (священник), заслуженный артист Илькин Ахмедов (шах), Муталлим Дамиров (шейх), Назар Бейляров и другие. Солистам аккомпанировал на таре заслуженный артист Эльхан Мансуров.

Автор либретто оперы, написанной по мотивам азербайджанского народного эпоса, – Узеир Гаджибейли. Спектакль воспевает силу самоотверженной любви и духовную красоту человека. Опера, которая в настоящее время находится в репертуаре театра, была поставлена ​​ заслуженным деятелем искусств Хафизом Гулиевым в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в 2011 году.

Музыкальный руководитель и дирижёр спектакля – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художник-постановщик – заслуженный работник культуры Юсиф Бабаев, хореограф – народная артистка Медина Алиева.

Первым режиссером оперы «Асли и Керем» был Гусейн Араблинский, а дирижером – сам Узеир Гаджибейли. Первую роль Асли исполнил Ахмед Агдамский, а Керема - Гусейнгулу Сарабский.

По сей день роль Асли исполняли Зейнаб Ханларова, Гульхар Гасанова, Гендаб Гулиева, Расмия Садыгова, Сакима Исмайлова, Вусала Мусаева, Равана Амирасланлы, Арзу Алиева, Садаф Будагова, а роль Керема исполняли Ариф Бабаев, Гулу Аскеров, Джанали Акбаров, Баба Махмудоглу, Илькин Ахмедов, Эльнур Зейналов, Сабухи Ибаев, Махаббат Сафаров и другие всеми любимые исполнители.

Коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представил оперу «Асли и Керем» в рамках фестиваля Узеира Гаджибейли в Агджабеди, в Шеки на фестивале «Шекинский шелковый путь» и на открытом воздухе в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» в рамках проекта «Дни оперы».

