Продолжается визит министра обороны Азербайджана в Боснию и Герцеговину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Официальный визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасановa в Боснию и Герцеговину продолжается.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов посетил Командование сил Европейского Союза в Боснии и Герцеговине и турецкий контингент.

После официальной церемонии встречи на военной базе Бутмир министр обороны встретился с командующим Сил Европейского Союза в Боснии и Герцеговине генерал-майором Флорином-Марианом Барбу.

На встрече азербайджанской делегации была предоставлена подробная информация о деятельности Командования. Было подчеркнуто, что Азербайджан имеет положительный опыт сотрудничества в рамках программы «Партнёрство ради мира» и Концепции оперативных возможностей, стороны обсудили и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем генерал-полковник З.Гасанов встретился с командующим турецким контингентом полковником Мустафой Четином Челиком и выразил соболезнования представителям братской страны в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения 11 ноября на грузино-азербайджанской границе военно-транспортного самолёта C-130, следовавшего из Азербайджана в Турцию", - говорится в информации ведомства.

