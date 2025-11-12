Джейхун Джалилов назначен полномочным представителем Президента в Нахчыванской АР - Распоряжение

БАКУ/Trend/ - Джейхун Джалилов назначен полномочным представителем Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает в среду Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Джейхуна Рамиз оглу Джалилова полномочным представителем Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике", - говорится в документе.

Отметим, что ранее Дж.Джалилов занимал должность премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики.

