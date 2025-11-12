Фуад Наджафли освобожден от должности полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской АР - Распоряжение

БАКУ/Trend/ - Фуад Наджафли освобожден от должности полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Освободить Фуада Вахид оглу Наджафли от должности полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике", - говорится в распоряжении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!