Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Фуад Наджафли освобожден от должности полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской АР - Распоряжение

Общество Материалы 12 ноября 2025 13:04 (UTC +04:00)
Фуад Наджафли освобожден от должности полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской АР - Распоряжение

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Фуад Наджафли освобожден от должности полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Освободить Фуада Вахид оглу Наджафли от должности полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике", - говорится в распоряжении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости