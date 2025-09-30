Азербайджан и Узбекистан укрепляют союзническое сотрудничество в сфере медиа - Дильшод Саиджанов

БАКУ /Trend/ - Главы наших государств заложили прочный фундамент и вывели сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном на уровень союзнических отношений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил руководитель сектора Департамента коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан Дильшод Саиджанов в ходе II Азербайджано-Узбекского медиафорума на тему "Цифровая трансформация и медиа".

"Сегодня наша задача - наполнить это сотрудничество новым содержанием и внести свой незаменимый вклад", - отметил он, добавив, что за годы взаимодействия страны лучше узнали друг друга, однако пределы для сотрудничества ещё не достигнуты.

"Опыт Азербайджана, накопленный в сложных условиях, уникален. Практические навыки и медиаатмосфера, которые вы смогли сформировать, очень ценны для нас. Именно поэтому мы считаем важным продолжить углубленное сотрудничество с Агентством развития медиа Азербайджана и другими коллегами", - подчеркнул Саиджанов.

Он предложил конкретные направления сотрудничества: усиление обмена опытом между СМИ двух стран по созданию разно-жанрового, конкурентоспособного и востребованного контента, способного занять достойное место на медиарынке; разработку совместных исследований и программ подготовки кадров в сфере медиа и создания контента. "Без профессиональных журналистов, экспертов никакие технологии не смогут работать в полную силу. У Азербайджана есть ценный опыт в университетах и регулирующих организациях", - отметил эксперт.

В числе приоритетных направлений он отметил создание совместных сериалов, документальных фильмов и мультимедийных проектов, посвящённых общим историческим и культурным ценностям, а также выдающимся личностям.

Д.Саиджанов сказал, что обмен образовательными программами по развитию медиа-грамотности общества, актуален как для Азербайджана, так и для Узбекистана. Академические и регулирующие структуры могли бы объединить усилия для формирования практики создания контента в этом направлении.

Также была подчеркнута важность создания общей платформы на основе искусственного интеллекта. "Первым шагом может стать внедрение автоматизированного перевода, столь необходимого для производства контента и борьбы с дезинформацией. В дальнейшем функционал платформы можно расширять для облегчения взаимодействия журналистов двух стран", – пояснил Саиджанов.

Для успешной реализации этих инициатив, по его словам, целесообразно подписать меморандум о сотрудничестве между Агентством развития медиа Азербайджана и Центром по подготовке контента для СМИ при Администрации Президента Республики Узбекистан: "Это будет серьёзным шагом вперёд и основой для практических результатов".