Азербайджан завоевал первые медали на III Играх СНГ

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги командных соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.

Как сообщает Trend, финальные встречи команд девочек и мальчиков прошли в Габалинском спортивном комплексе.

В обеих категориях сборная Азербайджана встретилась с командой России. Наши юноши и девушки уступили со счётом 0:2, завоевав серебряные медали турнира, а золото досталось российским спортсменам.

Сегодня также начинаются индивидуальные соревнования.

Церемония открытия III Игр СНГ, в которых участвуют 1624 спортсмена из 13 стран, состоится 28 сентября, а закрытие соревнований - 8 октября на стадионе города Гянджа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!