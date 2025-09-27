День памяти отметили в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - День памяти также отметили в городе Агдам.

Как сообщает карабахское бюро Trend, по случаю Дня памяти сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, сотрудники Службы строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, проживающие в Агдаме жители, школьники, представители компаний, работающих в Агдаме, провели акцию по посадке деревьев, высадив 100 кипарисов в селе Сарыджалы района.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!