В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 27 сентября 2025 12:00 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - В связи с Днем памяти (27 сентября) на всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает в субботу Trend, в 12:00 движение всех транспортных средств на автомагистралях было остановлено, а с судов и поездов были поданы сигналы.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

