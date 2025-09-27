Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Представители государства и правительства посетили Парк Победы в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 27 сентября 2025 09:55 (UTC +04:00)
Представители государства и правительства посетили Парк Победы в Баку (ФОТО)

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - По случаю 27 сентября - Дня памяти премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, депутаты Милли Меджлиса, другие представители государства и правительства посетили Парк Победы, строительство которого продолжается в Баку.

Представители государства и правительства возложили цветы к мемориальному камню, отдав дань уважения светлой памяти шехидов, сообщает Trend.

Представители государства и правительства посетили Парк Победы в Баку (ФОТО)
