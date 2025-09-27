В Нидерландах прошло мероприятие, посвященное Дню памяти - 27 сентября (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Нидерландах организовало художественно-музыкальную памятную вечернюю программу в связи с 27 сентября – Днем памяти.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, общественности Нидерландов, а также азербайджанской и турецкой диаспор, проживающих в этой стране, сообщили Trend в посольстве Азербайджана.

Отмечается, что мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем память героев-шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Родины, была почтена минутой молчания.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде, выступая на мероприятии, подчеркнул особое значение Дня памяти в новейшей истории азербайджанского народа. Дипломат отметил, что этот день является ярким выражением уважения к вечной памяти шехидов, павших за Родину, и преданности народа героическому наследию.

Говоря о тяжелых последствиях 30-летней военной агрессии Армении, посол подчеркнул, что Азербайджан никогда не смирялся с оккупацией, и под руководством Президента Ильхама Алиева были мобилизованы все политические, дипломатические, экономические и военные ресурсы для достижения победы.

Дипломат отметил, что в 44-дневной Отечественной войне доблестная Азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, сплотившись вокруг "железного кулака", символизировавшего волю и единство народа, вписала славную страницу истории Победы. Это стало проявлением национальной гордости, стойкости и решимости. Он подчеркнул, что в результате проведенных в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий был полностью восстановлен суверенитет страны, Азербайджан также восстановил международное право, историческую справедливость и создал новые реалии в регионе. На фоне этих исторических побед 2025 год был объявлен в нашей стране "Годом Конституции и Суверенитета".

В своем выступлении дипломат также рассказал об исторических итогах Вашингтонского саммита, о восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях и успешной реализации политики Великого возвращения. В завершение он подчеркнул, что священная память шехидов с бесконечной благодарностью чтится всем народом, пожелал здоровья и скорейшего восстановления ветеранам.

Выступивший на мероприятии координатор Координационного совета азербайджанцев Нидерланды-Бельгия по Нидерландам Эльсевер Мамедов отметил, что героизм всех шехидов, павших за свободу и территориальную целостность Родины, навсегда останется в памяти каждого азербайджанца. Он подчеркнул, что героизм Азербайджанской армии в этой священной борьбе под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева является славной страницей азербайджанской истории.

Он отметил, что проживающие в Европе соотечественники всегда поддерживают государство и народ в этой справедливой борьбе, последовательно работают над тем, чтобы довести голос Азербайджана до мировой общественности, и с уважением чтят память шехидов.

В рамках мероприятия были показаны видеоролики, посвященные Дню памяти, высказываниям Президента Ильхама Алиева, 44-дневной Отечественной войне и героям, вознесшимся на вершину шехидства. Также была представлена художественно-музыкальная программа, состоявшая из произведений азербайджанских, турецких и мировых композиторов в исполнении азербайджанских и турецких музыкантов, проживающих в Нидерландах, что придало мероприятию особую эмоциональную атмосферу и подарило участникам незабываемые впечатления.

