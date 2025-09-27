В Ханкенди состоялась презентация фильма "Звон Победы" (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - 27 сентября в Карабахском университете города Ханкенди состоялась презентация документального фильма "Звон Победы", посвященного пятой годовщине 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах и исполнения Государственного гимна.

Затем автор сценария фильма, заслуженный журналист и руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления Афет Тельмангызы, выступая на презентации, отметила, что показ фильма, отражающего доблесть азербайджанских героев, вызывает чувство гордости:

"44 дня - это конец 30-летней тоски и начало Победы. В эти дни наш народ был единым сердцем и единым кулаком. Тысячи наших отважных сыновей, пожертвовавших жизнью, освободили земли от оккупации. Эта история, написанная кровью шехидов, была достигнута силой армии и единством народа. Сегодня земли, на которых мы ступаем, свободны. Государственный суверенитет восстановлен, территория целостна, границы неприкосновенны. Да здравствует наша Победа, да здравствует Азербайджан!".

А. Тельмангызы подчеркнула, что этот фильм позволит нам хранить память о нашей истории, гордости и победе, еще раз вспомнить самые славные страницы истории.

"Пусть эта презентация станет молитвой за души шехидов, благодарностью нашим ветеранам и дорожной картой для молодежи", - сказала она.

Отец шехида, житель Ханкенди Кямран Насиров, рассказал о боевом пути своего сына Хагани и отметил, что сегодня с гордостью живет на земле, освобожденной ценой его жизни. Спецназовец Аслан Шарифов поделился воспоминаниями о тех днях и подчеркнул, что впервые ступил в освобожденный Ханкенди.

Кроме того, был показан видеоролик, отражающий переселение и события в Ханкенди, Агдере и Ходжалы.

Отмечается, что в презентации приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, работники Службы восстановления, строительства и управления, руководители государственных структур, действующих в Ханкенди, ветераны, члены семей шехидов, интеллигенция и представители СМИ.

