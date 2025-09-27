Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Физули почтена память погибших в Отечественной войне (ФОТО)

Общество Материалы 27 сентября 2025 11:26 (UTC +04:00)
В Физули почтена память погибших в Отечественной войне (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ФИЗУЛИ /Trend/ - Память о героических сынах, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель от оккупации, чтят и в Физулинском районе.

Как сообщает карабахское бюро Trend, переселившиеся в город Физули после Отечественной войны, посетили памятник в селе Гараханбейли — одном из первых освобожденных сел, чтобы почтить память шехидов.

Бывшие вынужденные переселенцы отметили, что благодаря нашим шехидам были освобождены земли, которые долгие годы находились под армянской оккупацией, и сегодня они вернулись на землю своих предков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Физули почтена память погибших в Отечественной войне (ФОТО)
В Физули почтена память погибших в Отечественной войне (ФОТО)
В Физули почтена память погибших в Отечественной войне (ФОТО)
В Физули почтена память погибших в Отечественной войне (ФОТО)
В Физули почтена память погибших в Отечественной войне (ФОТО)
В Физули почтена память погибших в Отечественной войне (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости