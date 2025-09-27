Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)

Общество Материалы 27 сентября 2025 12:35 (UTC +04:00)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В День памяти - 27 сентября почтена память шехидов в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в 12:00, как и во всех регионах страны, в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах также была объявлена ​​минута молчания.

Во время минуты молчания на центральных улицах городов и районов было прекращено движение автомобилей и пешеходов, были даны звуковые сигналы.

Эта традиция символизирует уважение к светлой памяти шехидов и единство народа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости