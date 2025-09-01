Азербайджанская молодежь в Грузии приняла участие в работе летнего лагеря (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Дманисском районе Грузии был организован летний лагерь с участием азербайджанской молодежи. В работе лагеря приняли участие 25 молодых людей из Марнеули, Рустави, Лагодехи, Болниси, Гардабани, Сагареджо и Дманиси.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, программа включала занятия по азербайджанскому языку, развлекательные и интеллектуальные игры и соревнования, а также тренинги по различным направлениям.

В первый день участники возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа в парке Гейдара Алиева в Тбилиси и почтили его память.

Руководитель "Дманисского учебного центра" Кямран Хыдыров, выступая перед молодежью, рассказал о значении работы лагеря. Сотрудник Государственного комитета по работе с диаспорой Сабит Мамедов подчеркнул, что развитие нашей молодежи, проживающей в Грузии, является одним из приоритетных направлений, отметил важность проводимого мероприятия в данном контексте.

В разные дни лагеря выступили с лекциями историк Алхан Мамедов и адвокат центра юридической помощи "Ганун" Али Бадиров.

Участники лагеря ознакомились с деятельностью Дманисского исторического музея, приняли участие в развлекательной программе, организованной в Дманисском национальном парке. Молодежь также посетила Дманисский Сиони, где получила информацию о местах обитания древних людей и археологических находках.

Кроме того, молодые люди встретились с представителем Борчалинской школы ашугов - ашугом Кямандаром (Гурбановым). Его выступление о традиционном азербайджанском искусстве ашугов вызвало у молодежи большой интерес.

Участники лагеря Улькяр Мамедова, Джавад Набиев и Хамайыл Ибрагимова в интервью местной прессе отметили, что лагерь стал для них возможностью обрести новых друзей, получить полезные знания, ознакомиться с историческими сведениями.

Летний лагерь завершил свою работу, его участникам были вручены сертификаты.

Отметим, что работа лагеря была организована в рамках проектов Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики при организации "Дманисского учебного центра".

