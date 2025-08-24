Число пострадавших в результате пожара в торговом центре в Баку достигло 12 человек

БАКУ /Trend/ - 24 августа около 11:50 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о пожаре в торговом центре «Сядяряк» в Гарадагском районе Баку.

Как сообщали в TƏBİB в ответ на запрос Trend, что по вызову по указанному адресу выехали три бригады скорой медицинской помощи.

Всего в бригаду скорой медицинской помощи обратились 12 человек (мужчин).

Трое из них были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра после оказания первой помощи. У всех троих диагностировано отравление дымом, им оказана необходимая медицинская помощь. Пациенты, чье состояние было оценено как удовлетворительное, были выписаны домой для амбулаторного лечения.

Еще 9 человек (мужчины) получили медицинскую помощь на месте от бригады скорой медицинской помощи.