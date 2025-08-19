Чемпионка Европы Маргарита Степаненко в команде UNEC!

Одна из ведущих волейболисток сборной Азербайджана Маргарита Степаненко вновь продолжит свою карьеру в Баку. Опытная нападающая уже подписала контракт с волейбольной командой UNEC. В новом сезоне она будет вести борьбу за победу клуба UNEC.

В течение карьеры выступавшая в чемпионатах Польши, Турции, России, Венгрии, Греции и Израиля, М. Степаненко, прошлый сезон завершила в качестве чемпионки в составе израильского клуба «Маккаби Ашдод». До этого она ощутила радость победы в чемпионате страны и кубке Греции с «Панатинаикосом». Также выступая в команде России «Минчанка», сыграла важную роль в первом в истории попадании команды в элитную шестёрку сильнейших.

Опытный игрок, вернувшийся в азербайджанский волейбол спустя восемь лет, поделилась своими мыслями об UNEC:

«Я очень рада, что вернулась в Азербайджан и играю за UNEC. Я увидела профессиональный подход со стороны клуба и очень рада, что сейчас я здесь. UNEC молодая, амбициозная команда. Я хочу присоединиться к этой команде, добиться успеха и порадовать болельщиков».

М. Степаненко также высказалась о чемпионате Европы, который состоится у нас в стране:

«Чемпионат Европы, прошедший в Баку в 2017 году, запомнился великолепной организацией. Верю, что наша команда UNEC при поддержке азербайджанских болельщиков добьётся успешного результата на чемпионате Европы следующего года».