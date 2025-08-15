Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ВТБ (Азербайджан) провел пятый «Летний лагерь» для детей из малообеспеченных семей (ФОТО)

Общество Материалы 15 августа 2025 16:01 (UTC +04:00)
ВТБ (Азербайджан) провел пятый «Летний лагерь» для детей из малообеспеченных семей (ФОТО)

Банк ВТБ (Азербайджан) организовал пятый ежегодный «Летний лагерь» для детей из малообеспеченных семей и воспитанников приютов. Мероприятие прошло 11-12 августа в южном регионе страны, на базе «Maricel Astara Resort», при поддержке Бакинско-Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви.

Программа лагеря включала разнообразные активности: интеллектуальные и спортивные игры, познавательные мастер-классы, а также мини-лекции по финансовой грамотности и кибербезопасности. Участники получили знания о том, как управлять личным бюджетом, зачем нужны инвестиции, а также ознакомились с различными банковскими продуктами и основами маркетинга.

По завершении мероприятия всем детям были вручены памятные подарки, что стало приятным завершением насыщенной программы.

