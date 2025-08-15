В Азербайджане выросли поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за январь–июль 2025 года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам превысили прогноз на 280,8 миллиона манатов или на 8,2 процента.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты Азербайджана.

Отмечается, что поступления от бюджетных организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 126,9 миллиона манатов или на 11,2 процента, а от внебюджетных организаций - на 300,5 миллиона манатов или на 14,0 процента.

