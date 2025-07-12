Создание Союза горнолыжных курортов тюркских государств — шаг к устойчивому зимнему туризму - Мирвохид Азимов

БАКУ /Trend/ - Создание Союза горнолыжных курортов тюркских государств - это важный шаг к формированию устойчивой экосистемы зимнего туризма в тюркском пространстве.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвохид Азимов на первом саммите Союза горнолыжных курортов тюркских государств.

“Основная миссия Союза - продвижение горнолыжного туризма в тюркском мире и создание платформы для плодотворного сотрудничества между нашими курортами. Создание Союза - это важный шаг к формированию устойчивой экосистемы зимнего туризма в тюркском пространстве. Это поможет нам обмениваться опытом, преодолевать общие вызовы и эффективно работать над совместными инициативами”, - сказал он.

Азимов отметил, что одним из первых конкретных достижений Союза стало успешное проведение первого Кубка тюркского мира по горным лыжам на курорте Амирсой в феврале этого года, что стало важной вехой как в региональной спортивной дипломатии, так и в продвижении туризма.

“Мы убеждены, что первый саммит станет важной платформой для расширения членства Союза, формализации его структуры и запуска новых инициатив. Союз объединит усилия отдельных курортов и укрепит связи между народами тюркских стран”, - сказал он.