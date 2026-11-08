МИД Азербайджана распространил заявление по случаю Дня Победы

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) распространило заявление по случаю 8 ноября — Дня Победы.

Как сообщает Trend, в заявлении говорится:

"8 ноября — мы искренне поздравляем всех наших соотечественников с шестой годовщиной Дня Победы.

В 2020 году беспрецедентный героизм и историческая победа, одержанная азербайджанской армией в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, стали праздником национальной воли, единства и непоколебимой решимости нашего народа. Эта великолепная победа стала важнейшим этапом на историческом пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

День Победы — это символ нашей национальной солидарности, воли к государственности и веры в будущее. Сегодня Азербайджан как победоносное государство решительно продолжает усилия по укреплению прочного мира, стабильности и сотрудничества в регионе.

В этот священный день мы отдаем дань глубокой памяти нашим шехидам, отдавшим свои жизни за Родину, и выражаем благодарность ветеранам и всем участникам войны за их жертву.

Решимость и храбрость наших героев навсегда останутся в памяти нашего народа, а летопись нашей победы станет источником гордости и вдохновения для будущих поколений.

С Днем Победы!".