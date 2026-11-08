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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы (ФОТО)

Политика Новость 8 ноября 2026 08:00 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ
Музаффар Ибрагимов
Музаффар Ибрагимов
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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Сегодня мы с большой гордостью отмечаем День Победы! Наша благодарность Президенту, нашим отважным солдатам, офицерам и ветеранам безмерна! Спасибо вам за героизм, отвагу, мужество и стойкость! Спасибо за то, что сегодняшний день мы отмечаем как народ-победитель!

С уважением чту светлую память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким! Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие!

С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN»

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы (ФОТО)

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