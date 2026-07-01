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Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Новость 1 июля 2026 16:53 (UTC +04:00)
Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля прибыла с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Европейского Союза, в честь гостьи был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен встречали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос и другие официальные лица.

Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан (ФОТО)

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