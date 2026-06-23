Иран значительно увеличил валютные резервы

БАКУ/ Trend/ - С начала войны с США и Израилем валютные резервы Ирана увеличились на 4,5 млрд долларов.

Об этом заявил генеральный директор Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати.

"Несмотря на ряд проблем, с начала войны валютные резервы Ирана увеличились на 4,5 млрд долларов", — отметил он.

По его словам, хотя прогнозировалось, что война будет длительной, обеспечение поставок основных товаров и медикаментов являлось главным приоритетом Ирана. В этой связи реализуемые меры, а также текущая и новая денежно-кредитная и валютная политика направлены на то, чтобы постепенно превратить управление кризисом в управление развитием. По его словам, это вполне возможно.

Комментируя перспективы валютных резервов страны в военный период, Хеммати отметил, что с конца февраля с началом конфликта против Ирана начали возникать проблемы с иностранной валютой. Ещё до закрытия Ормузского пролива и введения морской блокады торговля валютой в Центре обмена золота и валюты Ирана сократилась на 35–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он также отметил, что во втором месяце текущего иранского года (21 апреля – 21 мая 2026 года) экспорт сырой нефти Ирана практически отсутствовал, что создало дополнительное давление. Однако Центральный банк смог управлять ситуацией.