У Ирана нет плана по проведению следующего раунда переговоров с США - Бегаи

БАКУ /Trend/ - У Ирана нет плана по проведению следующего раунда переговоров с США.

Как сообщает Trend, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на сегодняшней пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, иранская сторона пока не приняла никакого решения о проведении переговоров.

"Существует противоречие между заявлениями США о переговорах и их практическими шагами. Это еще больше усиливает недоверие Ирана к намерениям США. Иран, ставя во главу угла свои национальные интересы, примет необходимое решение относительно продолжения переговоров", – отметил он.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе на переговорах между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, и в тот же день Иран нанес ракетно-беспилотные удары по объектам Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде договоренность достигнута не была.