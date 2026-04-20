Expressbank возглавил рейтинг банков с наибольшим числом жалоб в марте

БАКУ/Trend/ - Опубликован список банков Азербайджана с наибольшим количеством жалоб за март.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по итогам марта лидером по числу жалоб клиентов стал Expressbank, который возглавил рейтинг с показателем индекса жалоб 2,64.

Индекс рассчитывается с учетом пропорциональности жалоб, поступивших в Центральный банк Азербайджана по обслуживанию клиентов конкретного банка, с учетом объема и охвата предоставляемых финансовых услуг.

Напомним, что Expressbank было основано 21 июня 1989 года и долгое время действовало под названием Azərnəqliyyatbank ("Азернефтетрансбанк").

Банк работает на основании лицензии, выданной Центральным банком Азербайджанской Республики 30 декабря 1992 года. Решением общего собрания акционеров от 1 февраля 2010 года название было изменено на Expressbank, а соответствующие изменения в уставе зарегистрированы 4 марта 2010 года.

Председателем наблюдательного совета банка является Афган Джавадов. Уставный капитал составляет 112 544 834,6 маната. Акционерами банка являются: Сеидов Хафиз Мирзаага оглы (19,9832%), Азербайджанское агентство наземного транспорта (0,3794%), Azenco Group MMC (48,7833%) и Enerqoservis MMC (30,8541%).