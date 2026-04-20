Азербайджанцы по всему миру достойно представляют нашу страну на различных международных площадках - Фуад Мурадов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая председателем Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым, в рамках визита в Мексиканские Соединенные Штаты вместе с послом Азербайджана в Мексике Сеймуром Фаталиевым и сотрудниками посольства посетила мемориал "Ходжалинский геноцид" на площади Тлакскоаке-Ходжалы в Мехико.

Как сообщили Trend в Госкомитете, память жертв геноцида была почтена с глубоким уважением, к мемориалу возложен венок.

В рамках визита также состоялась встреча с проживающими в Мексике азербайджанцами. Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран и минуты молчания в память о погибших. Затем был показан фильм с выступлениями Президента Ильхама Алиева.

На встрече посол Сеймур Фаталиев рассказал о стремительном развитии современного Азербайджана, реализуемой государством политике в отношении диаспоры и её влиянии на деятельность азербайджанской общины в Мексике. Он высоко оценил вклад соотечественников в укрепление культурных и общественных связей между двумя странами.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов подчеркнул, что каждый азербайджанец, проживающий за границей, находится в центре внимания государства, и заявил, что с диаспорой ведется систематическая работа. Было особо отмечено, что азербайджанцы по всему миру успешно интегрируются в общества, в которых живут, и достойно представляют нашу страну на различных международных платформах.

На встрече также обсуждалось укрепление координации между азербайджанцами, проживающими в странах Латинской Америки, деятельность общины в период Отечественной войны и в поствоенный период. Члены общины отметили, что через обращения в международные организации они привлекают внимание к военным преступлениям Армении.

Особое внимание было уделено значению меморандума о сотрудничестве между Государственным комитетом по делам диаспоры и действующим в Мексике Институтом мексиканцев, проживающих за рубежом. Было отмечено, что документ будет способствовать расширению сотрудничества в сфере диаспоры и реализации новых инициатив.

Преподавательница университета CUESEG в Мехико Гюнель Нагиева заявила, что успехи страны вызывают чувство гордости у проживающих за рубежом азербайджанцев.

Встреча продолжилась обменом мнениями и обсуждением будущих направлений сотрудничества.