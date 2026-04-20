Участие Президента Ильхама Алиева в Анталийском форуме расценивается как продолжение курса на диалог и многостороннюю дипломатию - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Участие Президента Ильхама Алиева в рамках Анталийского дипломатического форума расценивается как продолжение курса на диалог и многостороннюю дипломатию во внешней политике Азербайджана.

Об этом в интервью Trend заявил политолог Азер Гараев.

По его словам, эта платформа представляет собой важный дипломатический формат, где обсуждаются региональные и глобальные вопросы, а также собираются вместе главы государств и правительств, министры иностранных дел и представители международных организаций.

"Для Президента Ильхама Алиева, участвующего в форуме, это мероприятие важно как с точки зрения донесения позиций страны до международной аудитории, так и для непосредственного обмена мнениями по актуальным региональным процессам. Особенно такие темы, как постконфликтная повестка дня в регионе Южного Кавказа, мирные процессы и возможности экономического сотрудничества, обсуждаются на подобных платформах более широко".

А. Гараев отметил, что встречи, проводимые в рамках форума, имеют особое дипломатическое значение.

"Контакты Президента Ильхама Алиева с лидерами различных стран и представителями международных организаций создают дополнительные возможности для развития двусторонних отношений, расширения экономического и энергетического сотрудничества, а также обсуждения вопросов региональной безопасности. Такие встречи, как правило, создают условия для более гибкого и оперативного обмена мнениями, нежели формальные переговоры.

Особо следует отметить, что в рамках Анталийского дипломатического форума состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Встреча считается важной с точки зрения продолжения взаимопонимания и диалога.

На фоне растущей геополитической напряженности в мире, региональных конфликтов и меняющегося баланса сил политический диалог и сотрудничество между государствами становятся еще более актуальными.

Встреча Президента Ильхама Алиева, Реджепа Тайипа Эрдогана и Шахбаза Шарифа в рамках Анталийского дипломатического форума приобретает особое значение именно в этом контексте. Суть встречи - обсуждение общих подходов в вопросах региональной стабильности, безопасности и экономического сотрудничества. Внешнеполитический курс, проводимый всеми тремя странами, основан на принципах взаимной поддержки и стратегического партнерства. Подобные контакты служат укреплению политической координации в условиях глобальной неопределенности».

Политолог отметил, что, одновременно с этим, подобные мероприятия усиливают позицию Азербайджана как активного участника международной политики.

Посредством дипломатических форумов определяются как новые направления сотрудничества, так и углубляются связи с существующими партнерами. В целом, участие в Анталийском дипломатическом форуме и проведенные в его рамках встречи расцениваются как важный дипломатический шаг с точки зрения практической реализации внешнеполитической стратегии Азербайджана, его открытой позиции в международном диалоге и продолжения активной роли в региональных процессах", - подчеркнул политолог.