Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - С 13 по 19 апреля на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 17 противотанковых мин, 62 противопехотные мины, 460 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Согласно информации, 1455,4 гектара территории очищено от мин.

Отмечается, что операции по разминированию осуществляются силами ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и четырех частных компаний на территориях Тертерского, Агдеринского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ханкенди, Шушинского, Ходжавендского, Лачинского, Физулинского, Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, а также в освобожденных от оккупации селах Газахского района: Баганис-Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримлы, Гызылгаджылы.