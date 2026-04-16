Железная дорога Решт-Астара – важная логистическая линия – Алексей Оверчук

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Железная дорога Решт-Астара - важная логистическая линия.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом журналистам сказал вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, строительство железной дороги Решт-Астара имеет стратегическое значение с точки зрения формирования международного транспортного коридора «Север-Юг».

"Этот проект является важной логистической линией, соединяющей иранские порты с российскими портами, в том числе и в направлении Балтийского моря и Москвы. Мы находимся в процессе строительства недостающего участка железной дороги Решт-Астара, и считаем, что это важный элемент формирования международного транспортного коридора «Север-Юг». Поэтому мы очень заинтересованы в этом проекте", - сказал А. Оверчук.

Говоря об азербайджано-российских отношениях, вице-премьер отметил, что они очень тесные и многогранные. На уровне глав государств поддерживаются постоянные контакты, в рамках межправительственной комиссии выполняются конкретные задачи.

По его словам, сотрудничество действительно всеобъемлющее.

"На встрече в Зангилане соответствующим ведомствам были даны указания проанализировать структуру торговли и увеличить товарооборот. Это важно для создания новых рабочих мест и совместного развития наших стран», — сказал А. Оверчук.

Вице-премьер высоко оценил уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры в регионе. По его словам, сеть автомобильных дорог уже сформирована, также в значительной степени готова железнодорожная линия, идущая в направлении Мегри (Армения).

«Мы находимся на международном пропускном пункте и видим здесь новый мост, являющийся составной частью как транспортного коридора «Север – Юг», так и «Восток – Запад». Российская Федерация заинтересована в скорейшем введении этой инфраструктуры в эксплуатацию», - отметил он.