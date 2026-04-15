МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

БАКУ /Trend/ - Мы глубоко опечалены вооруженными нападениями на средние школы в братской Турции, произошедшими сегодня и вчера.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также солидарность со всеми, кто пострадал от этого насилия, братским народом и правительством Турции. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, братскому народу Турции - терпения и сил в эти трудные дни», — говорится в сообщении.

Отметим, что 14 и 15 апреля в Турции произошли вооруженные нападения на школы.

Так, после кровавого инцидента в средней школе Шанлыурфы сегодня произошло вооруженное нападение на среднюю школу в другой провинции Турции — Кахраманмараше.

Инцидент произошел в средней школе имени Айшель Чалык в районе Оникишубат. Отец ученика восьмого класса, убившего 4 человека и ранившего 20 других в результате вооруженного нападения, был задержан.