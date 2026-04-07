МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана решительно осудил недавнее нападение группы протестующих на посольство Объединенных Арабских Эмиратов в столице Сирии Дамаске.

Как сообщает Trend, эта информация была опубликована в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети.

Было заявлено, что акты насилия в отношении дипломатических миссий неприемлемы: «Это открытое нарушение международного права, включая Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, которая гарантирует безопасность дипломатического персонала и помещений. Мы приветствуем заявление сирийских властей и их обязательство принять все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности».

