Экономическое партнерство Азербайджан-США: от энергетического сотрудничества к глобальной логистике и цифровой трансформации

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и США развиваются последовательно и по восходящей линии на протяжении более трех десятилетий. Эти отношения не ограничиваются дипломатическими контактами, в их центре находится экономическое сотрудничество. Партнерство, начавшееся с энергетических проектов, со временем превратилось в более сложную и многогранную экономическую платформу. Сегодня отношения между Баку и Вашингтоном не измеряются только статистикой товарооборота и инвестиций. Речь идет также о стратегической экономической синергии, обладающей влиянием в региональном и глобальном масштабах.

Начало азербайджано-американских экономических отношений было заложено подписанным в 1994 году «Контрактом века». Этот документ, помимо того, что являлся одним из крупнейших энергетических соглашений на постсоветском пространстве, заложил основу для интеграции Азербайджана в глобальную экономическую систему. Участие транснациональных энергетических гигантов, таких как ExxonMobil и bp, принесло стране не только капитал, но и технологии, управленческий опыт и доступ к международным рынкам. Эта модель сотрудничества стала примером для других областей экономических отношений в последующие годы.

В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы посредством Южного газового коридора. Для США это имеет стратегическое значение с точки зрения диверсификации источников энергии своих союзников. Энергетическая безопасность сегодня является одним из ключевых элементов глобальной стабильности, и Азербайджан воспринимается как надежный поставщик в этой системе.

В то же время сотрудничество вступает в новую энергетическую фазу – «зеленый» переход. Азербайджан начал расширять потенциал ветровой энергетики в Каспийском бассейне и солнечной энергетики в различных регионах страны. В ближайшие годы планируется создать дополнительно 7-8 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики. Это, с одной стороны, оптимизирует внутренний энергетический баланс, а с другой – сформирует больше объемов газа для экспорта. Важную роль в этом процессе может сыграть опыт американских компаний в области «зеленой» энергии, систем хранения энергии и управления сетями. Таким образом, энергетическое сотрудничество измеряется уже не производством, а концепцией технологий и устойчивости.

Статистика за 2025 год также показывает, что экономические отношения основаны на реальных и конкретных основах. Так, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил 1,557 миллиарда долларов. Таким образом, США заняли шестое место среди основных торговых партнеров Азербайджана и имели долю в общем обороте в 3,15 процента. Импорт продукции из США в Азербайджан на сумму 1,495 миллиарда долларов в основном состоит из высокотехнологичной продукции, промышленного оборудования и инновационных решений. Также в прошлом году Азербайджан экспортировал в США продукции на сумму 61,8 миллиона долларов.

С другой стороны, развитие ненефтяного сектора Азербайджана создает новые экспортные возможности. Промышленные парки, предприятия агропереработки, химическая и металлургическая промышленность начали выпускать более конкурентоспособную продукцию. Хотя рынок США предъявляет высокие требования к стандартам качества, доступ к этому рынку может укрепить международные позиции азербайджанских производителей. Тот факт, что общий объем внешнеторгового оборота достиг 49,4 миллиарда долларов, свидетельствует об активном участии страны в глобальной экономической системе.

Динамика в инвестиционном секторе показывает, что отношения вступили в качественно новый этап. За первые девять месяцев 2025 года в Азербайджан было вложено более 133 миллионов долларов прямых инвестиций из США, что на 30 процентов больше, чем в предыдущем году. При этом стоит отметить, что инвестиции Азербайджана в экономику США увеличились в 2,5 раза, достигнув 117 миллионов долларов.

В феврале 2026 года Президент Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали Хартию о стратегическом партнерстве, определив новые направления экономического сотрудничества. Документ выделяет такие области, как логистика, инновации, цифровая трансформация и промышленная кооперация. Это показывает, что отношения ориентированы не только на существующие проекты, но и на будущую экономическую архитектуру.

Говоря о новом этапе азербайджано-американских экономических отношений, помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр в интервью Trend сказал, что в настоящее время в Азербайджане работают более 200 американских компаний, и Вашингтон заинтересован в расширении двусторонней торговли.

«Основными направлениями углубления экономического сотрудничества являются инвестиции в энергетику, развитие инфраструктуры региональной связи, партнерство в области искусственного интеллекта и укрепление цифровой инфраструктуры», - отметил он.

Калеб Орр добавил, что США изучают возможности поддержки роли Азербайджана как регионального цифрового центра, а развитие Транскаспийского маршрута может трансформировать торговлю по всей Евразии. В сфере логистики и транспорта Азербайджан уже становится важным транзитным узлом на евразийском пространстве. Транскаспийский международный транспортный маршрут - Средний коридор - предоставляет альтернативный и более гибкий маршрут между Китаем и Европой. Развитие этого маршрута имеет большое значение с точки зрения диверсификации глобальных цепочек поставок. В то же время инициатива TRIPP может способствовать углублению экономической интеграции на Южном Кавказе за счет укрепления внутрирегиональной транспортной связности. Для Соединенных Штатов эти проекты означают создание устойчивой и надежной логистической сети в Евразии.

Цифровая экономика становится одним из главных столпов нового этапа сотрудничества. Инновационная экосистема США и технологические компании способствуют цифровой трансформации Азербайджана. Деятельность таких компаний, как Visa, в сфере финансовых технологий и электронных платежных систем увеличивает долю безналичной экономики в стране. Сотрудничество в областях искусственного интеллекта, больших данных и центров обработки данных может сформировать новую экономическую модель, объединив энергетический потенциал Азербайджана с технологическими возможностями.

Преимущества этого партнерства в международной плоскости гораздо шире. Для Европы Азербайджан является надежным партнером в энергетической и транзитной сфере. Для стран Центральной Азии расширяется доступ к западным рынкам через Азербайджан. Для США наличие на Южном Кавказе экономически стабильного партнера, опирающегося на принципы открытого рынка, имеет стратегическое значение. Это сотрудничество выступает в качестве модели укрепления региональной стабильности посредством экономической интеграции.

Таким образом, азербайджано-американские экономические отношения уже вступают в новый этап, выходящий за рамки традиционного энергетического сотрудничества. Переход к «зеленой» энергетике, расширение транспортных и логистических сетей, цифровая трансформация, искусственный интеллект и взаимные инвестиционные потоки выводят эти отношения на качественно новый уровень. Партнерство, начавшееся три десятилетия назад на нефтяных платформах, сегодня продолжается на платформах инноваций и технологий. Это показывает, что экономическое сотрудничество между двумя странами основывается не только на существующих возможностях, но и на стратегическом видении, ориентированном на формирование экономической архитектуры будущего.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!