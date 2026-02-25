"Ньюкасл" обыгрывает "Карабах" - Лига чемпионов УЕФА (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Открыт счет в матче ответном матче между «Ньюкаслом» (Англия) и «Карабахом».

Как передает Trend, «Ньюкасл» забил два гола в первые минуты игры.

На 5-й минуте матча отличился Сандро Тонали. Еще один гол на 6-й минуте забил Жоэлинтон.

00:07 (GMT+4) Начался ответный матч между «Ньюкаслом» (Англия) и азербайджанским «Карабахом» в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Как передает Trend, матч начался в 00:00 по бакинскому времени на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Англии.

Напомним, что первая встреча завершилась победой соперника со счетом 6:1.

23:23 (GMT+4) Объявлены стартовые составы встречи между командами «Ньюкасл» (Англия) и «Карабах» (Агдам), которая состоится в рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, об этом сообщается на сайте УЕФА.

Согласно информации, команды выйдут на поле в матче, который начнется в 00:00 на стадионе Sent Ceyms Park, в следующих составах:

«Ньюкасл»: Барнс, Ботман, Джейкоп Мерфи, Вольтемаде, Тонали, Берн, Жоэлинтон, Осула, Триппьер, Морфи, Аарон Рамсдейл.

Главный тренер: Эдди Хау.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Сильва, Дани Болт, Бадави Гусейнов, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Абделла Зубир, Камило Дуран, Монтьель, Марко Янкович.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Напомним, что первая встреча завершилась победой соперника со счетом 6:1.