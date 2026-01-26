Назван объем средств, выделенных ВБ на поддержку проектов развития в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 26 января министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье, в состав которой также вошла региональный директор по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, проекты, реализуемые при финансовой поддержке Банка, в частности текущие и будущие программы в сферах инфраструктуры, городского развития, энергетики и цифровизации.

Министр Сахиль Бабаев отметил, что в рамках партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, продолжающегося более 30 лет, Банком в целях поддержки страны в целом на 54 проекта было выделено около 5,2 миллиарда долларов США. Это сотрудничество внесло существенный вклад в проведение экономических реформ и обеспечение устойчивой инфраструктуры в стране.

На встрече состоялся обмен мнениями о ходе реализации проектов, осуществляемых совместно со Всемирным банком. Было отмечено, что в рамках проекта «Расширение использования возобновляемых источников энергии» (AZURE) построенные солнечные и ветровые электростанции интегрируются в энергосистему страны, обеспечивая развитие устойчивой энергетической инфраструктуры. Наряду с этим, проект «Поддержка занятости» и инициативы по его дополнительному финансированию способствуют расширению возможностей по занятости населения и поддержке устойчивого расселения на освобожденных от оккупации территориях. В то же время проект «Региональные дороги и развитие» укрепляет межрегиональные транспортные связи, создавая условия для оживления общей экономической активности.

В свою очередь Чарльз Кормье подчеркнул, что представляемая им структура придает большое значение долгосрочному и эффективному сотрудничеству с Азербайджаном и высоко оценивает проводимые в стране экономические реформы. Было отмечено, что существует значительный потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном в сферах инфраструктуры, зеленой энергетики, градостроительства и логистики, а реализуемые в этих направлениях инициативы будут способствовать обеспечению устойчивого развития и расширению экономических возможностей в стране.

В ходе встречи также состоялся обстоятельный обмен мнениями по проектам «Расширение Бакинского международного морского торгового порта», «Конкурентоспособное и устойчивое сельское хозяйство и услуги ирригации» и др., финансирование которых планируется за счет кредитных средств Всемирного банка. Были рассмотрены институциональные, технические и финансовые меры, создающие основу для реализации проектов, а также возможности расширения сотрудничества между сторонами.

